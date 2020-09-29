رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قائدًا حكيمًا ومخلصًا.. نقابة الأشراف تنعى أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:32 م
أمير الكويت
أمير الكويت
أميرة العناني
طباعة
نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء تلقي العلاج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، الثلاثاء، إن أمير الكويت رحمه الله، كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء، وقائدا حكيما كرس حياته في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد " الشر يف"، أن التاريخ يشهد لأمير الكويت أنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام، أفنى عمره في خدمة وطنه، مشيدا بجهوده على المستويين الدولي والإقليمي.

وأعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير جابر الأحمد الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

السيسى يصدر قانونًا بالإذن لوزير المالية فى ضمان «مصر للطيران» وتعديل أحكام صندوق مصر

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

image description

«صنع تماثيل للسيسي وآدم».. «المصري» بـ«مدينة الفخار»: «أنحت أي شيء أراه» (فيديو)

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

فنان صيني يطالب ألمانيا ببذل مزيد من الجهود من أجل هونج كونج

تردد قنوات الكويت الرسمية لمتابعة مراسم تأبين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أب يغرق ابنه المعاق ذهنيًا فى البحر طمعًا فى أموال التأمين

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام

«التنمية الثقافية» يؤجل حفل «التنورة» حدادا على أمير الكويت

الميدان للنشر تشارك بـ9 أعمال جديدة في معرض الإسكندرية 2020