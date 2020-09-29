قائدًا حكيمًا ومخلصًا.. نقابة الأشراف تنعى أمير الكويت

نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء تلقي العلاج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.وقال نقيب الأشراف في بيان له، الثلاثاء، إن أمير الكويت رحمه الله، كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء، وقائدا حكيما كرس حياته في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.وأكد " الشر يف"، أن التاريخ يشهد لأمير الكويت أنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام، أفنى عمره في خدمة وطنه، مشيدا بجهوده على المستويين الدولي والإقليمي.وأعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير جابر الأحمد الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».