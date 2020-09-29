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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محسن جابر: بالقانون أغاني أم كلثوم ملكي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:45 م
محسن جابر
محسن جابر
حسين الجندي
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رد المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن،علي البيان الذي صدر من شركة صوت القاهرة بأحقيتهم في أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم " كوكب الشرق"، موضحا في بيان له الحكم الخاص الصادر من المحكمة الاقتصادية حول هذا الموضوع.

وقال صاحب شركة عالم الفن في بيان له، اليوم، "نشر خبر منسوب لرئيس المجلس الأعلى للإعلام يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة، زعمت فيها أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات".

واضاف " جابر": "والواقع أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة حيث إن الحكم الذى اشارت اليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقًا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم، بل على العكس من ذلك قالت المحكمة أن شركة ستارز للإنتاج الفني هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات وأنها التي صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17102010".

وأوضح: "ليس هذا فقط بل إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اصدرت بجلسة 31/8/2020 حكمًا بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010 مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه ًتعويضًا ماديًا عن الاضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17102010".

وتابع في بيانه: "من ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة يتسم بالغش والتضليل للسيد رئيس المجلس الاعلى للاعلام، ولا أساس له من الصحة وإذ نقدر ونحترم الأستاذ كرم جبر، نتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لاطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة".

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