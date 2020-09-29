تخفيض الحد الأدني للقبول بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول لفصول مياه الشرب والصرف الصحي الملحقة بمدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية من 274 إلى 273 درجة للعام الدراسي 2020- 2021 استجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بفصول المدرسة.وأضاف أنه تم تعديل مواعيد تلقي طلبات التقدم ليوم الاثنين 5/ 10/ 2020، بالإضافة إلي تعديل أيام عقد الاختبارات الشفوية والتحريرية إلي الأحد والإثنين والثلاثاء 11، 12، 13/ 10/ 2020.