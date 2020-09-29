ضبط 8 متهمين فى قضيتى أموال عامة

واصلت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود - خلال 24 ساعة- عن ضبط قضيتين «احتيال مصرفى، توظيف أموال، تهريب جمركى» مُتهم فيها 8 أشخاص، ضُبط فيها قرابة نصف مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.