بومبيو يكشف تفاصيل محادثاته مع نظيره السعودى

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات أبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، وأن الحوار سيتواصل في أكتوبر.وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء الماضي، أن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، في أول رد فعل للرياض على الاتفاق.