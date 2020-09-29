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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يكشف تفاصيل محادثاته مع نظيره السعودى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
هبه محمد
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات أبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، وأن الحوار سيتواصل في أكتوبر.

وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء الماضي، أن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، في أول رد فعل للرياض على الاتفاق.

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