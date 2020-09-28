مجلس الدولة يستقبل 33 طعنًا من المستبعدين فى انتخابات النواب

يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثانى في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الآن طعن قابلين للزيادة، وكان وصل ظهر اليوم إلى ٢٢ طعنًا ثم إلى عدد ٣٣ طعنًا حتى الآن.جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءً، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.