أمريكا تسجل 295 وفاة جديدة بكورونا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أنها سجلت 36335 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة.وأوضحت البيانات، أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و95422 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204328.ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد مقارنة بتقرير اليوم السابق.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.