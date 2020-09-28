المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 1422 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 119.107.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات إلى 2113، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 97468، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 19526، من بينها 415 حالة خطيرة.