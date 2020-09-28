الأنبا ثاؤفيلس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنفلوط؛ شاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من كهنة الكنيسة إلى جانب الشعب القبطي.واتخذت إيبارشية منفلوط خلال إقامة صلاة القداس الإلهي الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت سابق لها- استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.ويتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة، الصادر يوم 27 يونيو الماضي، بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.