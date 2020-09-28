فيكتوريا الأسترالية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الاسترالية 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعد أقل عدد يومي يتم تسجيله في الولاية منذ 12 يونيو الماضي.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الإثنين أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية هي لسيدة في الثمانينيات من عمرها ورجل في التسعينيات من عمره بالإضافة إلى رجل في الستينيات من العمر.بدوره، قال حاكم الولاية دانييل أندروز إن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أكد أنه من المهم للغاية أن يستمر كل فرد من سكان الولاية في اتباع القواعد وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.