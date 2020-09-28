ترامب: سنسعى إلى وقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تتابع أحداث العنف الدائر في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان بـ"اهتمام كبير".وقال ترامب: "سنسعى إلى وقف القتال بين الطرفين".وأعلنت السلطات في أذربيجان السيطرة على منطقة استراتيجية في إقليم ناغورنو كاراباخ، وذلك بحسب فضائية سكاي نيوز دون مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أذربيجان الأحكام العرفية في البلاد، إضافة إلى حظر التجول في باكو وعدة مدن أخرى بعد تصاعد العنف مجددًا بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ والقوات الأذربيجانية.من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف للصحفيين: إنّ "الأحكام العرفية ستسري اعتبارًا من منتصف الليل، إضافة إلى حظر للتجول في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قره باغ.وذكرت قناة فرانس برس، وفقًا للمتحدّث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية: "حررنا 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل".وردت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو كاراباخ أنها دمرت 4 مروحيات أذرية، و15 طائرة مسيرة، إضافة لـ10 دبابات.