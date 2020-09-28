رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

من هنا.. تسجيل رغبات كليات جامعة الأزهر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:28 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
طباعة
فتحت بوابة الحكومة المصرية، تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم 77122، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

كما تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

وفي وقت سابق كشف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاوني القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية الأزهرية، هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.

ويمكن للطلاب التنسيق من خلال الرابط التالي:
https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesAzharDefaultAzhar.aspx


واعتمد وكيل الأزهر نتيجة النجاح العامة للدورين الأول والثاني بنسبة 87.36%، والنسبة العامة للدور الثاني 68.18%، وبلغت النسبة في القسم الأدبي بالدور الثاني 70.86%، والقسم العلمي 62.22%، وقد تقدم للامتحانات في الدور الثاني (34471) طالبًا وطالبة، حضر منهم (33276)، نجح منهم (22687) ورسب (10572).

وقال وكيل الأزهر، إن نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية هذا العام تعد الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، مقدمًا الشكر لكل القائمين على الامتحانات على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة الشاقة في أطول عام دراسي جراء الظروف التي فرضها فيروس «كورونا».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال