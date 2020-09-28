من هنا.. تسجيل رغبات كليات جامعة الأزهر

ويمكن للطلاب التنسيق من خلال الرابط التالي:



فتحت بوابة الحكومة المصرية، تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم 77122، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.كما تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.وفي وقت سابق كشف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاوني القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية الأزهرية، هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.واعتمد وكيل الأزهر نتيجة النجاح العامة للدورين الأول والثاني بنسبة 87.36%، والنسبة العامة للدور الثاني 68.18%، وبلغت النسبة في القسم الأدبي بالدور الثاني 70.86%، والقسم العلمي 62.22%، وقد تقدم للامتحانات في الدور الثاني (34471) طالبًا وطالبة، حضر منهم (33276)، نجح منهم (22687) ورسب (10572).وقال وكيل الأزهر، إن نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية هذا العام تعد الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، مقدمًا الشكر لكل القائمين على الامتحانات على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة الشاقة في أطول عام دراسي جراء الظروف التي فرضها فيروس «كورونا».