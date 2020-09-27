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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك الأردن يأمر بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:44 م
الملك عبدلله الثاني
الملك عبدلله الثاني
ياسمين محمود
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أمر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني، بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.
جاء ذلك وفق مرسوم ملكي بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية".

وأضافت (بترا): "وتاليًا نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية".

يذكر أن فيصل الفايز، عمل كان رئيس وزراء أردني سابق ورئيس سابق لمجلس النواب الأردني.

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