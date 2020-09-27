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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:51 م
مسرحية العالمة باشا
مسرحية العالمة باشا
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مسرحية العالمة باشا تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية مع رحيل أبو البنات المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت.

العالمة باشا، مسرحية تم إنتاجها عام 1991، من بطولة سهير البابلي، وأبو بكر عزت، والراحل المنتصر بالله، وتأليف عبدالقادر نجيب، وإخراج حسن عبدالسلام، ضمت 17 ممثلا.


قصة مسرحية العالمة باشا

العالمة باشا، مسرحية كوميدية سياسية، تدور حول قصة رئيس دولة يطلب من حكومته حل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة، وذلك عن طريق استدعاء راقصة تسمي سوسكا لتساعدهم في حل تلك المشكلات.

الحكومة استدعت الراقصة سوسكا ومن هنا دارت أحداث المسرحية، وتتضمن عروض استعراضية ، ومجموعة من الأغنيات والإفيهات، وجدت تلك المسرحية قبولا و استحسانا من قبل الجمهور.

وناقشت المسرحية بشكل كوميدي العديد من المشكلات أبرزها: تحديد النسل، والمواصلات والزراعة، والكهرباء، والغاز.

أغاني مسرحية العالمة باشا

مسرحية العالمة باشا قدم فيها الفنان الراحل المنتصر بالله مجموعة من الأغنيات أبرزها: كنت ماشي في الصحراء، واحد أحول غيري، وغيرها من النكات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأما عن المنتصر بالله، هو فنان ويعد واحدًا من الذين رسموا البهجة على وجوه الشعب، وله أفيهات ونكات تظل عالقة في الذهن رددها العديد عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

رحل المنتصر بعد صراع طويل من المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما،  أدى إلى انقطاعه عن التمثيل لمدة عشرة سنوات، ويعد أحد ملوك الضحك، ممثل كوميدي محبوب لدى الجميع.

من مواليد  فبراير عام 1950، بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس، ثم الماجستير، كان متأقلًا في الأدوار التي يقدمها، كان متزوجا من الفنانة المعتزلة عزيزة كساب التي فضلت المكوس في المنزل لرعاية أبنائها، ولَقب بأبو البنات.

المنتصر بالله قدم العديد من الأفلام والمسرحيات أبرزها: يا تحب يا تقب، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على، العالمة باشا، ضد الحكومة، المواطن المصري، حضرات السادة العيال، الزمن الصعب، الزمن الذي أحبني، الرجال يفضلونها موظفة.

المنتصر بالله تميز في مسلسل أرابيسك، بالإضافة إلى الأعمال التليفزيونية الأخري التي وجدت نجاحا كبيرًا منها عيون وأيام المنيرة.


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