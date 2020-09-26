المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

كتب الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عبد العزيز تاج عن كواليس استضافته للفنان المنتصر بالله في برنامجه "كاريكاتير ونجوم".وقال تاج "كان المنتصر بالله ضيفي في برنامجي كاريكاتير ونجوم الذي كان يقدم على قنوات ART.أضاف تاج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المنتصر بالله صاحب خفة دم توزن بالقناطير لدرجة أن أحد المسئولين الكبار جدًا قام بتعيينه مُضحكًا، لسيادته يلقى عليه كل أسبوع آخر نكتة.وتابع: "اتصل بي يخبرني أن ابنته الكبرى دخلت كلية الفنون الجميلة بالزمالك ومحتاجه "زقّة"، واتصلت وقتها بصديقي الدكتور ممدوح عبده يوسف رئيس قسم الديكور، الذي قام، وقتها، بالواجب.