تشييع جنازة المنتصر بالله من كنيسة «أبوسيفين» بالمهندسين

تشيع أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله جنازته من كنيسة «أبوسيفين» في المهندسين، في الواحدة بعد ظهر اليوم، وذلك بحضور أسرته وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين.ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، من الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة، بكنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي في الزمالك، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية.وتوفي النجم الكبير المنتصر بالله أمس بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل.وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية بعد أن حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: «لا، الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا»، لتتوالى أعماله بعدها، حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها «شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة».