نشرة الحوادث اليوم.. تلقي طعون مرشحي البرلمان وإنهاء صيانة وتطوير محور الأوتوستراد

نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 27-9-2020

- تأجيل محاكمة سعاد الخولي في «الكسب غير المشروع» لـ 24 أكتوبر





- «القضاء الإداري» تبدأ تلقي طعون المستبعدين من انتخابات «الشيوخ» تبدأ محاكم القضاء الإداري بالمحافظات تلقي طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المترشحين المقبولين خلال اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة. للتفاصيل من



- تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة.. 18 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 24 أكتوبر لورود تقرير الخبراء. للتفاصيل من هنــــــــا تبدأ محاكم القضاء الإداري بالمحافظات تلقي طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المترشحين المقبولين خلال اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة. للتفاصيل من هنــــــــــــــا





- «المرور»: إنهاء صيانة وتطوير محور الأوتوستراد أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة لجلسة 18 أكتوبر للاطلاع. للتفاصيل من هنــــــــــــــــــا





- «أمن الشرقية» تنفي نشوب حريق بجامعة الزقازيق انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال الصيانة والتطوير بمحور الأوتوستراد وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى بعدما أغلق بشكل كلى لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبري الجديد وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، للتفاصيل من هنــــــــــــــــا



ونفى مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بمدينة الزقازيق، بنشوب حريق بكلية تجارة جامعة الزقازيق. للتفاصيل من هنـــــــــــــــا

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