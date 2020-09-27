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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم.. تلقي طعون مرشحي البرلمان وإنهاء صيانة وتطوير محور الأوتوستراد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:38 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام محفوظ
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يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم الأحد، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري، حيث شهد اليوم الأحد، العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 27-9-2020

- تأجيل محاكمة سعاد الخولي في «الكسب غير المشروع» لـ 24 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 24 أكتوبر لورود تقرير الخبراء. للتفاصيل من هنــــــــا

- «القضاء الإداري» تبدأ تلقي طعون المستبعدين من انتخابات «الشيوخ»

تبدأ محاكم القضاء الإداري بالمحافظات تلقي طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المترشحين المقبولين خلال اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة. للتفاصيل من هنــــــــــــــا

- تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة.. 18 أكتوبر

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة لجلسة 18 أكتوبر للاطلاع. للتفاصيل من هنــــــــــــــــــا

- «المرور»: إنهاء صيانة وتطوير محور الأوتوستراد

انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال الصيانة والتطوير بمحور الأوتوستراد وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى بعدما أغلق بشكل كلى لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبري الجديد وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، للتفاصيل من هنــــــــــــــــا

- «أمن الشرقية» تنفي نشوب حريق بجامعة الزقازيق

ونفى مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بمدينة الزقازيق، بنشوب حريق بكلية تجارة جامعة الزقازيق. للتفاصيل من هنـــــــــــــــا

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