اتحاد العمال يدعم رئيسي «الغزل والنسيج» و«الصحافة» في «النواب»

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية، بكافة المحافظات، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية عن دعم نائبي رئيس الاتحاد العام، عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والمرشح لمجلس النواب "رمز السفينة" عن الدائرة الأولى، مدينة ومركز الزقازيق (أول وثان)، والقنايات بمحافظة الشرقية، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار مجدي البدوي، وذلك في الانتخابات التي ستجرى نوفمبر المقبل.وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد بالدعم والتأييد الكامل لرئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في معركته الانتخابية، موضحا أن عبدالفتاح إبراهيم قيادة عمالية وطنية، دافع خلال مشواره النقابي عن حقوق العمال المشروعة، وعن الصناعة الوطنية، والحفاظ عليها، ونجح في النهوض بالنقابة العامة للغزل والنسيج من خلال تنمية مواردها، وافتتاح مراكز التدريب والتثقيف، ودار ضيافة على الطراز العالمي، إضافة إلى نجاحه كمفاوض في الحصول على حقوق عمال الغزل والنسيج رغم التحديات.وقال وهب الله، إن رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج نجح كذلك في دوره ومواقفه ومكانته على المستوى العربي والعالمي من خلال مواقعه القيادية في الاتحاد العربي للغزل والنسيج،والإتحاد العالمي للغزل والنسيج،والذي قاد عملية تأسيسه.وأكد وهب الله، على أن هناك دعم كامل وتأييد، وتكليف لكافة النقابات العمالية التي تمثل الملايين من عمال مصر في كافة مواقع الإنتاج، واللجان النقابية التابعة لها بمحافظة الشرقية بالدعم الكامل له.فيما أكد "وهب الله"، أن هناك تكليف لجميع النقابات العامة العمالية التي تضم لجان نقابية داخل مصانع وشركات الدائرة التي يترشح فيها "مجدي البدوي"، وهي الدائرة 19 – رمز الترس – رقم 67، والتي تضم "المعصرة- حلوان- 15 مايو-التبين "، بالمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوي الهام، وانتخاب مجدي البدوي، الذي يمتلك من الوعي والدراية الكاملة بمصالح الوطن والمواطن، وقدرته على المشاركة في سن تشريعات تحقق الاستقرار، والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، مستشهدا بالدور الذي لعبه "البدوي" بحكم موقعه كرئيس لنقابة عامة، تمكن في وقت قصير من تنمية مواردها، وتوسيع دائرة عضويتها، وكذلك من خلال دوره العربي والدولي كمشارك فاعل في كل المحافل العمالية العربية والدولية ممثلا عن مصر، ومدافعًا عنها ضد أهل الشر والفتنة.