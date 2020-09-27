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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فنادق البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:31 م
فنادق البحر الأحمر
فنادق البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة
علي عواد
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احتفلت فنادق البحر الأحمر مع نزلائها باليوم العالمي للسياحة، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1980، وذلك بهدف دعم وتنشيط السياحة الخارجية والداخلية.

وقال محمد حمدي، مدير عام أحد الفنادق، أن احتفالية فنادق الغردقة باليوم العالمي للسياحة تأتي بهدف تنشيط ودعم القطاع الذي بدأ في التعافي مجددًا، بفضل الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتفاع معدلات الأمن والاستقرار الداخلي.

من جانبه أكد قاسم السيد، مسؤول أحد الفنادق بمدينة الغردقة، لـ"الدستور"، أن مدينة الغردقة تعد من أهم المدن السياحية المصرية والعالمية وهناك أسواق سياحية جديدة سوف تدخل للسوق المصري من دول عدّة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات والمهرجانات التي تُقام تعود بالنفع على القطاع برفع نسب الإشغال والحجوزات على الفنادق والمنتجعات المصرية بشكل عام.

من جهته قال الشيف عبدالرحيم الحُنش، الشيف العمومي بأحد الفنادق، أن الفنادق احتفلت باليوم العالمي للسياحة باعداد تورته وتوزيعها علي النزلاء ورسم إهداء على الاطباق لكل نزيل كتعبير عن الفرحة بوجودهم في مصر وحفاوة الاستقبال بهم.

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