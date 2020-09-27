الصحة: نجاح البروتوكول الأساسى لعلاج كورونا.. والتغيرات طفيفة

قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن نتائج التجارب السريرية لعقاقير علاج فيروس كورونا، سيتم الإعلان عنها خلال شهر بعد الانتهاء من مرحلة النشر العلمى للتجارب السريرية.وأكد لـ "الدستور" أن البروتوكول الأساسى لعلاج فيروس كورونا حقق نجاحًا في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن التعديلات التى تتم على البروتوكول طفيفة وهدفها توصيل الخدمة الطبية بشكل متميز.وتابع: "لن يتم إجراء أى تعديلات على البروتوكول الأساسى حتى تظهر نتائج التجارب السريرية وعليه سيتم تغيير طفيف في البروتوكول وليس جذريًا".وأكد الدكتور إيهاب كمال، أنه يتم استهداف كل قطاع بمجموعة معينة من التدريبات، لافتًا إلى أنه تم إجراء دورة تدريبية في جميع مستشفيات الصدر على مبادئ إنعاش القلب وبروتوكولات العلاج، ودورات تدريبية بمستشفيات الحميات على الإدارة العدوى ومكافحة العدوى والبروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يتم تدريب الأطباء في المستشفيات على التحديثات الجديدة في البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر.