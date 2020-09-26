مصدر مقرب من ماكرون: الأحزاب السياسية فى لبنان «ارتكبت خيانة جماعية»

كشف مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان "ارتكبت خيانة جماعية"، وفقا لموقع "لبنان 24".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون قبل اعتذار أديب، مؤكدا دعمه الكامل للمبادرة الفرنسية.