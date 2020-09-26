تعرف على أسعار الدواجن اليوم
السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:55 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت، استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ١٩ جنيه وحتي ٢٠ جنيه، فيما سجلت سعر البيع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٤ وحتى ٢٥ جنيه.
وانخفضت أسعار الدواجن اليوم وسجلت سعر يبدا من ٢٨ جنيه وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٣جنيه.
أسعار الدواجن اليوموقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض من المنتجات الدواجن في الأسواق.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ١٩ جنيه وحتي ٢٠ جنيه، فيما سجلت سعر البيع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٤ وحتى ٢٥ جنيه.
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وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر ٢٨ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٠ و٣٢ جنيه.
وانخفضت أسعار الدواجن اليوم وسجلت سعر يبدا من ٢٨ جنيه وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٣جنيه.