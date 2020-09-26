مباحث التموين تضبط 7 أطنان لحوم فاسدة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات عن ضبط (1226) قضية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط 5 طن لحوم مجمدة- كبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص- كائنة بمصر القديمة بالقاهرة).ونجحت الجهود في ضبط (1،706 طن "مقطعات لحوم- برجر- سجق- كبدة- دهون حيوانية- دواجن كاملة- أجزاء دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم المجمدة بدون ترخيص- كائن بالتجمع الأول بالقاهرة، ضبط 21 طن جبن أبيض - ملح منتج نهائى، مستلزمات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل ألبان بدون ترخيص- كائن بدمنهور بالبحيرة).وتمكنت الجهود من ضبط (6،110 طن تمور - فستق مستلزمات إنتاج، منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص- كائن بالعبور بالقليوبية)، وضبط (2،4 طن "سكر حر- أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار 2500 جرام فى إجمالى الباكتة زنة 20 كيلو جرام) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص- كائن بالرمل ثان بالإسكندرية).وأسفرت الجهود عن ضبط (2،5 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر") لإستخدامه بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى- كائن بفاقوس بالشرقية)، وضبط (12،888 عبوة كريمات- دهانات للبشرة- مرطب فم"، 965 كيلو جرام "فازلين- جلسرين- شمع" بدون مستندات "مجهولة المصدر" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج) غير مطابقة للمواصفات القياسية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص- كائن بمدينة نصر ثان بالقاهرة، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مدشة أعلاف حيوانية- كائنة بمشتول السوق بالشرقية.