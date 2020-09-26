إصابات إيطاليا بكورونا تصل إلى 306 آلاف و235 والوفيات 35 ألفا و801

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 306 آلاف و235 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدينة ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وبحسب البيانات، وصل عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس إلى 35 ألفا و801 وفاة حتى صباح السبت.وتعافى من المرض 222 ألفا و716 حالات حتى الآن.وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 34 أسبوعا.