طائرتان كنديتان تعترضان مقاتلة روسية اقتربت من أجواء رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أن مقاتلتين تابعتين لها من طراز "سي أف – 18 هورنيت"، اعترضتا مقاتلة "سو 27" روسية قرب الأجواء الرومانية فوق البحر الأسود.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضافت الدفاع الكندية أن الطائرتين رافقتا المقاتلة الروسية خارج منطقة معلومات الطيران الرومانية.يذكر أن كندا استأنفت مطلع سبتمبر الجاري مهمتها العسكرية في رومانيا في إطار التعاون ضمن حلف الأطلسي.