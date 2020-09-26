رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرتان كنديتان تعترضان مقاتلة روسية اقتربت من أجواء رومانيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
طائرتان كنديتان
طائرتان كنديتان
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أن مقاتلتين تابعتين لها من طراز "سي أف – 18 هورنيت"، اعترضتا مقاتلة "سو 27" روسية قرب الأجواء الرومانية فوق البحر الأسود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضافت الدفاع الكندية أن الطائرتين رافقتا المقاتلة الروسية خارج منطقة معلومات الطيران الرومانية.

يذكر أن كندا استأنفت مطلع سبتمبر الجاري مهمتها العسكرية في رومانيا في إطار التعاون ضمن حلف الأطلسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ «بيتهوفن» بالأوبرا

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

نزار أبو ناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة