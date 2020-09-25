التجار يشاركون بـ65 ألف سلعة فى «تحفيز المنتج المحلى»

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك زيادة في عدد الشركات المشاركة في مبادرة تحفيز المنتج المحلي إلى ٣ آلاف شركة وفرع منتشرة على مستوى المحافظات وزيادة عدد السلع المطروحة في المبادرة إلى ٦٥ ألف صنف ونوع للسلع من خلال التجار، لافتًا إلى أن وزارة المالية قامت بتكريم ١٥ تاجرًا حققوا مبيعات أكثر في المبادرة تشجيعًا لهم وحازت على رضا المستهلكين والتزمت بالتخفيضات.وقال فرج في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك" حققت نجاحًا فائقًا في إنعاش حركة الأسواق وارتفعت نسبة المبيعات إلى ٥٠٪ في السلع المعمرة والكهربائية المنزلية والمنسوجات والملابس وحازت على قبول من جانب المستهلكين نتيجة التخفيضات والعروض التي يستفيد منها جميع المواطنين في منظومة الدعم على البطاقات بنسبة ١٠% الى ١٤٪ بجانب تخفيضات المصانع الـ١٠٪ والسلاسل التجارية لترتفع إلى نسبة ١٥٪.