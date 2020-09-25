3565 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 191 ألفا و671 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3827 شخصا.ووفقا للبيانات فإن هناك 1675 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 85 ألفا و133 متعافيا.