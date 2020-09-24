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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات ومدارس مصر 2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:05 م
بداية العام الدراسي
بداية العام الدراسي
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ينشغ بال العديد من الطلبة وأولياء أمورهم بمعرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات ومدارس مصر 2020، باحثين عن المعلومة الصحيحة في جميع المنصات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات التي تؤهلهم لبداية العام، وذلك نظرًا لكمية المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا بين الحين والآخر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 

موعد الدراسة في الجامعات 2020-2021، أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، برفقة مجموعة من كبار المسؤولين عن تطوير العملية التعليمية، نهاية، وما تم تداوله عن موعد تقديم أو تأخير الدراسة لا أساس له من الصحة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2020 - 2021

أكد المجلس الأعلى أن الدراسة ستبدأ بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر، ويستمر لمدة 14 أسبوعا دراسيا، وينتهي الفصل في 21 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الأول فى 23 يناير، وتنتهي يوم 4 فبراير، وذلك حسب كل كلية وطبيعة العملية التعليمية بها، وما تصدره من قرارات تتفق والدراسة.
 
ووفقا لما حددته وزارة التعليم العالى، ستبدأ إجازة نصف العام 2020-2021  وذلك خلال فصل الشتاء، في يوم السبت 6 فبراير، وتنتهي الخميس الموافق  18 فبراير، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير، وينتهي في يوم 10 يونيو، على أن يكون مدة الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعا. 
 
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستكون خلال شهري يونيو يوليو لعام 2021، وذلك حسب طبيعة كل جامعة، وفقا لمقرراتها الدراسية من الكليات العملية والنظرية.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على طريقة تطبيق التعليم عن بُعد، أو نظام تطبيق التعليم الهجين، وهو عبارة عن عملية مزج بين التعليم والتعليم عن بُعد، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، وتطوير البنية التحتية في الجامعات المصرية.

إضافة إلى إدخال التكنولوجيا في الجامعات وتحقيق مدى الاستفادة منها في العملية التعليمية وفقا للبرامج التي تضعها كل كلية والإمكانيات التي تحتاج إليها.

ويذكر أن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، قال في تصريحات له أن هناك 4 جامعات أعلية جديدة ستبدأ هذا العام، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم 100 منحة تعليمية لأوائل طلاب الثانوية العامة تحفيزًا لهم للانضمام إلى هذه الجامعات، وأنها غير قابلة للربح.
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