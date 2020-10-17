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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:15 ص
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
هبه محمد
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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2020-2021 وذلك بعد انتهاء العام الدراسي 2020 وسط الأزمة الراهنة التي مر بها البلاد بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وحل جميع المشاكل التي تواجه أغلب الطلاب في الامتحانات وتوفير كافة الإمكانيات للطلاب.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2020-2021.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن النظام الجديد وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من (الشهادات العربية الاجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام لـ 2020، والمتقدمين لتنسيق 2020 للإلتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020-2021.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والسادة القائمين على تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعاير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2020-2021، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 17-10-2020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس 21-1-2021 وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021، ووفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستمر جهود المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الحفاظ على صحة الطلاب والتلاميذ خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحد منه.

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