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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على سعر البنزين في مصر اليوم حسب لجنة التسعير التلقائي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 م
سعر البنزين
سعر البنزين
شيماء حسين
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تعقد لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول اجتماعها الربع سنوي، قريبا لبحث سعر البنزين في مصر اليوم، وذلك وفق تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي لمنتجات البترول لمدة 3 أشهر القادمة، حسب الأسعار العالمية لمنتجات البترول.

سعر البنزين في مصر اليوم

تحدد لجنة التسعير التلقائي، سعر البنزين وفقا لمؤثرين هما "السعر العالمي للبرميل خام برنت و تغيير سعر الدولار أمام الجنيه"، حيث يتم خلالهما تحديد تكلفة بيع منتجات البترول في السوق المحلية في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي للجهاز المركزي للمحاسبات.

الأسعار وفقا لتقرير لجنة التسعير التلقائي الماضية

أبقت لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها السابق عن الفترة الربع سنوية من "يوليو – سبتمبر" 2020، على سعر منتجات البنزين بأنواعها الثلاثة 6.25 جنيه للتر.

وجاء الإبقاء على أسعار البنزين السابقة دون تغيير نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على الاقتصاد العالمي وأسواق البترول والطاقة، وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول.

لجنة التسعير التلقائي لمتتجات البترول

هى لجنة تم إنشاؤها منذ يناير الماضي، من قبل رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث السعر الخاص بالبنزين في مصر اليوم، وبيعها في الأسواق المحلية للمستهلكين وفقا للأسعار العالمية وبطريقة تلقائية ارتفاعا وانخفاضا، حيث يعد هدفها الأساسي تطبيق التسعير التلقائي، إيجاد آليه واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادا وشركات ومؤسسات حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية وفقا لها هو معمول به في معظم دول العالم.

 

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعتمد فكرة التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية لمعرفة سعر البنزين في مصر اليوم، خاصة والمنتجات البترولية عامة، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإضافة أعباء التشغيل داخل مصر بحيث تسمح ارتفاع وانخفاض سعر المنتج بحسب التغيير في عناصر التكلفة.

كثير من البلدان يرتبط فيها سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، ارتفاعا وانخفاضا، أى الهدف الأساسي للتسعير التلقائي لمنتجات البترول هو ضبط أسعار الوقود وفقا لأسعار النفط عالميا داخل السوق المحلى

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