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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منطقة كاراتيه الشرقية تستضيف بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:31 م
وائل الألفي
وائل الألفي
سارة الوردانى
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أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن أن منطقة الشرقية للكاراتيه، سوف تستضيف بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا، بدءًا من اليوم الخميس 23 سبتمبر وتستمر حتى السبت 25 سبتمبر الجاري للمرحلة السنية بين 15-18 سنة؛ للتنافس بين أبطال محافظات "الشرقية - القليوبية - دمياط - الدقهلية".

وذلك باستاد جامعة الزقازيق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء، بحضور الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطولة بالتنسيق بين اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد والفرع، من خلال القيام بتعقيم الملاعب وأماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين وقياس درجة الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام.

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