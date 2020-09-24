تداول 22 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، عن أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 22 سفينة.وأشارت موانئ بورسعيد، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4، ومتواجد على الأرصفة 4، ومن المنتظر دخول 3، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة واحدة أخرى، و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول واحدة حاويات وواحدة بضائع عامة.وأكدت أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.