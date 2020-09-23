وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، قبل قليل، مباحثات مع نظيره الأردني ⁧‫أيمن الصفدي‬⁩، في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا؛ لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.وتضمنت المباحثات التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادًا لمُقررات الشرعية الدولية.ومن المقرر أن يُركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.