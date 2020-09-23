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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لرئيس حى مصر القديمة فى قضية الرشوة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:26 م
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة رئيس حي مصر القديمة بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم آخر بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامهما بالرشوة.

كانت النيابة العامة قد أحالت «م. ز»، رئيس حي مصر القديمة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء كل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وتضمنت التحقيقات التي باشرها فهد مجدي، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغًا من سيدة أعمال مقاولة أعمال هدم، بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة، تفيد تلقيها اتصالًا هاتفيًّا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها قدرها 4 ملايين جنيه، خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات.

توصلت التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 2019 جنايات مصر القديمة، إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على مجاراة المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه.

وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيطا بينهما لاستلام المبلغ المالي، وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسًا بالصوت والصورة.

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