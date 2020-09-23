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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 729 من كورونا فى الكويت

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:00 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، عن شفاء 729 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و341 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ729 حالة من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن شفاء 628 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 91 ألفا و612 حالة.

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