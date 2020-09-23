تحرير 3821 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3821 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها «1739 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 149 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 دراجات نارية مخالفة، 41 مخالفة شروط الترخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.