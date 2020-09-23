الكونغو تدعو المجتمع الدولي لإلغاء ديون الدول النامية

دعا رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى أمام الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة إلى إلغاء بشكل كامل ديون الدول النامية لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال الرئيس الكونغولي في كلمته- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إنه من أجل مساعدة الدول النامية على الخروج بشكل فعال من أزمة كورونا ولضمان أفضل لمرحلة ما بعد "كوفيد- 19"، ينبغي أن تشمل جهود المجتمع الدولي على إلغاء عبء الديون وغيره من التخفيضات من أجل تمكينها لإعادة البناء بشكل أفضل.وأضاف الرئيس تشيسكيدى أنه اعترافًا بالجهود التي تبذلها مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية التي مددت المواعيد النهائية لسداد الديون، تدعو الكونغو الديمقراطية هذه المؤسسات إلى اتخاذ قرارات أخرى بهدف إلغائها بالكامل.وشدد على ضرورة عدم تقييد كل تدابير الدعم أو التمويل الإضافي للدول النامية بأي شروط، ودعا إلى تعزيز التضامن الدولي.وفي ختام كلمته، حث الرئيس الكونغولي على زيادة المساعدة الفنية لمكافحة ووقف المرض الذي هو عدو مشترك حيث قتلت الجائحة أكثر من 966.707 أشخاص في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر الماضي، وإصابة أكثر من 31.4 مليون حالة.