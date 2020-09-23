نيكى ينخفض بفعل مخاوف فيروس كورونا

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء فيما اقتفت البورصة أثر خسائر الأسواق العالمية عقب عطلةنهاية أسبوع طويلة وتحت ضغط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل برنامج تحفيز أمريكي.وسجلت أسهم شركات السيارات وغيرها من أسهم القيمة أكبر خسائر، ولكن حد من الهبوط تألق شركات الألعاب والأسهم ذات الصلة بالإنترنت نتيجة المخاوف حيال جائحة كوفيد- 19.وانخفض المؤشر نيكي 0.06 في المائة إلى 23346.49 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة إلى 1644.25 نقطة.وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء في أوكاسان سيكيورتيز: "ثمو مخاوف من زيادة إصابات كورونا مع انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب ذلك المستثمرون قلقون بشأن تأجيل برنامج تحفيز أمريكي نظرا لأن الحزمة الاقتصادية الضخمة كانت الداعم للسوق".ونزل سهم سوزوكي موتور 3.6 بالمائة وهوندا موتور 2.8 بالمئة ونيسان موتور 3.2 بالمائة.وتراجع سهم باناسونيك 3.7 بالمائة بعدما صرح الرئيس التنفيذي لتسلا بأن إنتاج البطارية الجديدة منخفضة التكلفة المرتقبة قد يستغرق ثلاثة أعوام.وعلى الجانب الآخر، اتجه المستثمرون لشركات الألعاب وهي الرابح من إجراءات العزل، وارتفع سهم بانداي نامكو 3.4 بالمائة وسايبر اجنت ستة بالمائة.