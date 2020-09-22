سفيرنا في بغداد يبحث مع وزير الدفاع العراقي العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية علاء الدين عبد المنعم محمد موسى.وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما ما يتعلق بالجانب التدريبي وتطوير قدرات القوات المسلحة للبلدين".