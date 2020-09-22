رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردنى: السلام العادل يتحقق بقيام دولة فلسطين المستقلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:57 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
طباعة
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين.

وقال الملك عبدالله الثاني - خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء - إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى الآن، مشددا على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في المنطقة، مبني على حل الدولتين، وأن الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "لا يمكن الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف مدينةً تجمعنا ورمزًا للسلام، لجميع البشرية" مشيرا إلى أن مسئولية حماية المدينة المقدس تقع على عاتق الجميع.

وحول فيروس كورونا المستجد، قال العاهل الأردني "إن أزمة جائحة كورونا كشفت عن نقاط الضعف في النظام العالمي ولا يمكن معالجة تداعيات الجائحة إلا عبر تجديد التكامل في العالم وإعادة ضبط العولمة، بحيث تصبح سلامة الشعوب وازدهارها هدفين جوهريين، وأن يتم الاستثمار في إمكانيات كل بلدٍ ونقاط قوته وموارده، لتشكيل شبكات أمان إقليمية، تحافظ على تدفق الإمدادات الحيوية دون انقطاع، لتهيئ بشكلٍ أفضل، للتعامل مع العالم ما بعد الجائحة".

وأشار إلى أن أزمة نقص الغذاء تعد من بين التحديات العديدة التي سيتعين على المجتمع الدولي مواجهتها، وعلى نطاق أوسع بكثيرٍ من العقود السابقة، والتحضير لهذا الخطر أولوية رئيسية للأردن، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في مساعدة المنطقة، من خلال توجيه قدراته للعمل كمركزٍ إقليمي للأمن الغذائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

أحمد موسى للمتهمين بحرق سيارة شرطة: «لو في أمريكا كنتم اتقتلوا»

أسواق للمعلومات: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج من الفول خلال النصف الأول من 2020

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

أحمد عكاشة: كورونا فى مصر وصلت لـ80%

وزيرة الثقافة تكرم رموز الفن المشاركين فى إثراء المتحف القومى

الورش الأدبية.. سبوبة أم صناعة كاتب؟ (تحقيق)

ماذا حدث للمصريين؟.. أحمد عكاشة يجيب