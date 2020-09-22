ألقاها من مكان مرتفع.. طفل يقتل شقيقته الرضيعة فى حلوان

شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية بعدما أقدم طفل عمره 10 سنوات على قتل أخته الرضيعة وعمرها ثمانية أشهر، أثناء تواجدهما بمفردهما بمسكنهما، وألقت مباحث حلوان القبض على والدة الطفلة بتهمة الإهمال، لتركها أطفالهما بمفردهما في الشقة.وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفلة "جنات. ع. ع"، وعمرها 8 أشهر، ويظهر على جسدها كدمات، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الحادث.وبالانتقال والفحص تبين قيام والدة الطفلة بتركها في غرفة بصحبة شقيقها ويدعى "ياسين. ع"، 10 سنوات، وأثناء اللهو معها قام بقتلها دون قصد، حيث قام بإلقائها من مكان مرتفع.وألقت مباحث القسم القبض على الأم وتدعى "دعاء. ف. ص"، بتهمة الإهمال، وجارٍ التحقيق معها حول ملابسات الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.