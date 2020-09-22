مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعى سمير بهزان

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والأسى مدير التصوير المبدع سمير بهزان، الذي توفي اليوم تاركا في كل عشاق السينما مشاعر فقد عميقة بعمق ما صنعه من إرث فني سيبقى في ذاكرة السينما المصرية.وتعزي إدارة المهرجان الوسط السينمائي وعائلته الكريمة ورفاق مشواره الطويل الذي بدأه كمساعد مصور في فيلم جيوش الشمس مع الراحل شادي عبدالسلام، قبل أن يقدم عدد من الأفلام المميزة ليصبح في فترة وجيزة واحدا من ألمع مديري التصوير في السينما المصرية والعربية.وقدم مدير التصوير سمير بهزان أفلاما مهمة أبرزها: "باب الشمس"، "احكي ياشهر زاد"، و"بعد الموقعة" و"المدينة" مع يسري نصر الله، و"أرض الخوف" و"مواطن مخبر وحرامي" و"أرض الأحلام" مع داود عبدالسيد، و"خيانة مشروعة" و"ويجا"، "أنت عمري" مع خالد يوسف و"أسرار البنات" مع مجدي أحمد علي.