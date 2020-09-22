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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صلاح الشرنوبي: «تعظيم سلام» أغنية نجاة للجيش المصري

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:49 م
صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي
حسين الجندي
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كشف الموسيقار والملحن الكبير صلاح الشرنوبي تفاصيل أغنيته مع المطربة نجاة، التي تقدمها للجيش المصري؛ وتعيدها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى.

وقال «الشرنوبي» في تصريحات لـ«الدستور»: «موضوع ست الكل نجاة أنا هربان من كل الصحافة بسبب الموضوع ده لأننا متفقين منتكلمش فيه خالص، لأن فعلا الموضوع محرج؛ وفخر لي أن أعمل حاجة للجيش المصري وتغنيها العملاقة نجاة الصغيرة، واتفقنا إن مافيش حاجة تنزل إلا لما العمل يكتمل تماما؛ وأنا زعلان من نفسي؛ لأن فخري بالموضوع وفي نفس الوقت كاتم جوايا مضايقني جدا وساعدتي البالغة بالموضوع مخلياني نفسي اتكلم عليه».

وأضاف: «بخصوص الفكرة نفسها هي فكرة عظيمة ونجاة بعد اختفاء كبير وسيكون عودا حميدا، خاصة أنها تقول كلمة ورسالة للجيش المصري وتحيا مصر؛ وهي لن تظهر بشكلها نهائيا؛ وستظهر بصوتها فقط؛ وأنا أرى أن صوتها ما زال كما هو نحبه وهي قادرة على الغناء؛ وأتذكر منذ عامين أنها قامت بغناء أغنية من الحان الملحن الخليجي طلال؛ وكنت ضمن اللجنة الاستشارية الخاصة بها وهذا المشروع وغنت كما ينبغي؛ صوتها قادر حتى الآن».

ورد صلاح الشرنوبي على ما قيل بخصوص تأخر إطلاق الأغنية الخاصة بالمطرية نجاة الصغيرة، قائلا: «الموضوع قريب جدًا ويتبقي بقايا بسيطة جدا وقليلة جدا؛ المواعيد هي التي لا أعرفها وحتى إن كنت أعرفها فلا استطيع أن أتحدث فيه نهائيًا»، مشيرا إلى أن اسم الأغنية هو «تعظيم سلام لجيش بلادي»، مضيفا «يقوم عليها أنا والشاعر صفوت زينهم ويحيي الموجي ومحمد صلاح الشرنوبي للتوزيع للموسيقى».

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