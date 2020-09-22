تجديد ندب المستشار أيمن بدوى مديرًا لإدارة النيابات

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، على المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن طلب تجديد ندب المستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي - المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، للعمل مديرا لإدارة النيابات للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر ۲۰۲۰.وجاء في مذكرة النائب العام لمجلس القضاء الأعلى أنه نظرا لحاجة العمل، وحيث إن المادة ۱۲۲ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل تقضي بأنه "يكون شغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى".وصدر قرار المستشار وزير العدل رقم 9848 لسنة ۲۰۱۹ بندب المستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوى المحامي العام الأول بمكتب النائب العام للعمل مديرا لإدارة النيابات، وذلك عن العام ۲۰۱۹، وحيث إننا نرى ولصالح العمل وحاجته تجدید ندب المستشار أيمن محمد أحمد بدوى، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام للعمل مديرا لإدارة النيابات للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر ۲۰۲۰.