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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مزايا الدفع الإلكترونى للخدمات المرورية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:05 م
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني
مريم جبل
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تطبق وزارة الداخلية استراتيجية التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير، لذلك تقدم وحدات المرور خدمات إلكترونية تخفض من تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتخفيف التزاحم حرصًا على حياة المواطنين.

قدمت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية مهمة للمواطنين لتسهيل الإجراءات وتخفيف عناء الانتقال لوحدات المرور في ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأتاحت خدمات تجديد رخص المرور والاستعلام والسداد إلكترونيًا عن مبالغ المخالفات الفرصة للمواطنين، استيفاء إجراءاتهم دون تكبد عناء الانتقال للوحدات.

- الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية للمواطنين
وتجديد رخص تسيير المركبات الملاكى، إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى، إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة، خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الدخول إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى: (www.moi.gov.eg)، ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كل أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء ائتمانية ومسبوقة الدفع وكروت الخصم المباشر.

- مزايا الدفع الإلكتروني الدفع الإلكترونى
إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية من دون الارتباط بمواعيد محددة والانتقال لوحدات المرور.

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.
الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

وإمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

- حالات وجوب الانتقال للمرور
فى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص كالحالات التي تتطلب فحصًا فنيًا، فإن السداد الإلكترونى يساعد في اختصار الإجراءات داخل الوحدة، وبالتالى اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.

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