الأنبا بطرس فهيم يترأس الصالون الثقافي 20 للكاثوليك بالمنيا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وحضور الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم الصالون الثقافي رقم 20.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المؤتمر جاء تحت عنوان "أنا وطاقتي" ودار حول تأثير الإنسان وتأثره، والطاقات الإيجابية والسلبية، وقدرات الإنسان المدفونة ووعيه بنفسه وبالآخرين.