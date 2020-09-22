1821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا





وكتب المعهد، في تقريره أمس الأول الأحد: "بعد استقرار مؤقت لعدد الحالات على مستوى مرتفع، يمكن حاليا ملاحظة زيادة أخرى في حالات العدوى بين السكان في ألمانيا".



وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا.





تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضا بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل.



وحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الإثنين، 06. 1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط، ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، 1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 274 ألفا و158 حالة.وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9396 حالة، بزيادة قدرها 10 حالات مقارنة بأمس الإثنين، وبلغ عدد المتعافين 243 ألفا و700 حالة.وكان المعهد سجل، يوم السبت الماضي، أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ أبريل الماضي، بواقع 2297 حالة.