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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغانى يؤكد أهمية الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
أشرف غاني
أشرف غاني
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أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي ما زالت تؤثر على أفغانستان وغيرها من دول العالم، وذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية.

ودعا غاني- حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق هدفه بأن تكون دولته ذات سيادة وديمقراطية وفي سلام مع نفسها والمنطقة وقادرة على الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها خلال الـ19 سنة الماضية والعمل على الاستفادة منها.

وحول أهمية وقف إطلاق النار، قال غاني إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها أفغانستان إلا أن هناك أولوية واضحة وهي وقف إطلاق النار وإنهاء العنف بشكل عاجل وهو الأمر الذي من شأنه السماح للبلاد بالتقدم إلى الأمام.

تأتي كلمة غاني أمام الأمم المتحدة في الوقت الذي يلتقي فيه فريق مفاوضات السلام الذي يمثل جمهورية أفغانستان مع مفاوضي حركة "طالبان" في الدوحة بقطر للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية للصراع الدامي في البلاد.

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