مصادر للبروتين بدلًا من اللحوم

مصادر بديلة للبروتين



بديل شهي بقوام اللحم



وجبة نباتية حارة



يستخدم الجسم البروتين لبناء العضلات والأعضاء، وتوصيل الأكسجين إلى جميع خلاياه والحفاظ على عمل جهاز المناعة.وحسب ما نشره موقع WebMD، يجب أن يحصل الجسم في المتوسط على 10% على الأقل من سعراته الحرارية اليومية من البروتين، بما يعني حوالي 56 جرامًا للرجل (على أساس 2000 سعر حراري في اليوم)، و46 جرامًا للمرأة (1800 سعر حراري في اليوم).وتعد اللحوم أشهر المصادر الجيدة للبروتين، لكن لا يجب المبالغة في تناولها، خاصةً الدهنية، لأن الإفراط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.يمكن الحصول على البروتين من الأطعمة الأخرى مثل منتجات الألبان كالزبادي أو البيض أو الفاصوليا أو الخضروات،كما يمكن تناول فول الصويا أو العدس أو البروكلي أو البازلاء، بالإضافة إلى الخرشوف وحبوب الذرة.وفي هذا السياق، يورد موقع WebMd وصفات شهية لطرق طهي بعض الخيارات البديلة مثل العدس، حيث إن نصف كوب من العدس المطبوخ يحتوي على 9 جرامات من البروتين.ويشير الموقع إلى أنه يمكن طهي مقدار نصف كوب عدس مع البصل المكرمل والفطر البري للحصول على وجبة مغذية ومفيدة ولها قوام يشبه اللحم دون آثار سلبية على الصحة.ولمن يرغب في التغيير مع الاحتفاظ بميزة الحصول على وجبة مفيدة غنية بالبروتين، ينصح الخبراء بتناول البازلاء، حيث تقدم حوالي 5 جرامات من البروتين لكل كوب، ويمكن قلي البازلاء مع بعض التمر والبصل والفلفل الحار للحصول على وليمة نباتية حارة غنية بالبروتين.