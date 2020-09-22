سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22-9-2020
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع " الدستور"، في تقريره اليوم الثلاثاء 22-9-2020، سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري في أسواق المال المحلية في عدد من البنوك العاملة المصرية، ووصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل الريال فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
واستقر السعر فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"
سعر الريال السعودي اليوم
بنك مصراستقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.
البنك المركزي المصري
وسجل الريال فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،
بنك الإسكندرية
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عوده
ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وحقق سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
واستقر السعر فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"