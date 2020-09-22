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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع " الدستور"، في تقريره اليوم الثلاثاء 22-9-2020، سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري في أسواق المال المحلية في عدد من البنوك العاملة المصرية، ووصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

بنك مصر

استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

البنك المركزي المصري


وسجل الريال فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،

بنك الإسكندرية


بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى


وجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد


وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى


وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده


ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib


وحقق سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة


واستقر السعر فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان


وسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"

اقرأ أيضا: تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم 

وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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