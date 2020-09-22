سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم

بنك مصر

البنك المركزي المصري

بنك الإسكندرية

البنك العربى الأفريقى الدولى

بنك المصرف المتحد

مصرف أبوظبي الإسلامى

بنك عوده

البنك التجارى الدولى cib

بنك البركة

بنك التعمير والإسكان

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يقدم موقع " الدستور"، في تقريره اليوم الثلاثاء 22-9-2020،في مواجهة الجنيه المصري في أسواق المال المحلية في عدد من البنوك العاملة المصرية، ووصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.وسجل الريال فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وحقق سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.واستقر السعر فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.وسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.